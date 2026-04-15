È in fase di ultimazione nell’area dei cosiddetti ‘campi verdi’ a Pontecurone, la pump track che l’amministrazione D’Amico ha voluto realizzare nell’ambito dei progetti di carattere sociale per il paese. Si tratta di un circuito composto da dossi, salite, cunette e curve paraboliche, che consente di avanzare senza pedalare, ma usando semplicemente il movimento del corpo. È un’attrazione decisamente innovativa, utile per allenare i riflessi, per divertire in sicurezza gli appassionati delle due ruote, senza essere ciclisti esperti. La pump track è un intrattenimento per tutte le età perchè è un esercizio fisico adatto a tutti, non solo a bambini e ragazzi. L’area dei Campi verdi sarà completata con un campo da basket ed elementi di arredo urbano.

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