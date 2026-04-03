Con l’approvazione del progetto per la manutenzione del verde pubblico urbano, Diano Marina fa un primo passo verso l’affidamento quinquennale del servizio.

Gestioni Municipali S.p.A. ha gestito con successo il servizio di manutenzione del verde pubblico negli ultimi cinque anni, in virtù di un contratto stipulato nel 2021 e in scadenza il 29 marzo 2026. L’accordo è attualmente soggetto a una proroga temporanea per assicurare che la cura delle aree verdi non subisca interruzioni, data la sua natura essenziale.

Il Comune di Diano Marina procederà ad affidamento in considerazione delle specifiche del progetto e seguendo il principio di economicità, inteso come convenienza economica ed efficienza complessiva. In virtù della peculiare relazione che intercorre tra l’Ente e la società da esso controllata (che ha gestito la manutenzione fino a oggi) il Comune può procedere ad affidamento senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica, a condizione che l’offerta economica si riveli conveniente.

Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto finora: “Siamo contenti dell’impegno e della professionalità dimostrati da GM e dai suoi giardinieri nella cura del nostro verde pubblico. È fondamentale che questo servizio continui a essere gestito con la massima attenzione e dedizione, per preservare e migliorare la bellezza e la vivibilità della nostra città a beneficio di tutti i cittadini”.

Il Vice Sindaco Bruno Manitta, con delega al verde pubblico, ha sottolineato l’importanza del servizio: “La manutenzione del verde pubblico è un servizio essenziale che incide direttamente sulla qualità della vita e sulla sicurezza dei nostri concittadini. Garantire la sua continuità è una priorità assoluta per questa Amministrazione, e stiamo lavorando affinché ciò avvenga nel modo più efficiente e vantaggioso per la comunità”.