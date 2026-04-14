VERONA. “La partecipazione del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri a Vinitaly rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare un patrimonio unico fatto di tradizioni, sapori e saperi che affondano le radici nella nostra cultura pastorale”.

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana, commenta la presenza, oggi dalle ore 12:00, presso lo stand regionale, del Parco delle Alpi Liguri al Salone Internazionale del vino e dei distillati, in corso a Verona dal 12 al 15 aprile.

“Protagonista di questo importante momento di promozione – prosegue Piana – è la Cucina Bianca, un itinerario gastronomico identitario che racconta la semplicità e l’autenticità delle nostre vallate. Attraverso prodotti simbolo come il brusso, l’aié e il pane di montagna, riusciamo a trasmettere non solo sapori, ma una vera e propria cultura del territorio”.

Un racconto che si completa con l’abbinamento ai vini del Ponente ligure, eccellenze vitivinicole frutto di un lavoro spesso definito “eroico” per le condizioni in cui viene svolto.

“L’Ormeasco, l’Ormeasco Superiore, lo Sciac-Tra e il Cuxii – sottolinea l’assessore – rappresentano l’espressione più autentica della nostra viticoltura. Dietro a questi vini ci sono aziende che custodiscono e valorizzano il territorio con passione e sacrificio, contribuendo a mantenere vive tradizioni secolari”.

“Desidero ringraziare il Parco delle Alpi Liguri e tutte le aziende partecipanti che operano all’interno dell’area protetta, per l’impegno nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile che coniuga qualità, identità e tutela del paesaggio”, conclude Piana.