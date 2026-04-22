Volpedo e Casalnoceto – Prosegue l’impegno informativo ed educativo dei Carabinieri rivolto ai più giovani nell’ambito del progetto sulla cultura della legalità.

Il Maresciallo Francesco Barisonzi, comandante della locale Stazione, ha incontrato gli alunni delle scuole medie di Volpedo e delle elementari di Volpedo e Casalnoceto.

L’iniziativa, che vedrà un secondo appuntamento previsto per venerdì 24 aprile, mira a consolidare il legame di vicinanza tra l’Arma e i giovani cittadini.

Durante le sessioni, i Carabinieri hanno illustrato i principi cardine che guidano l’istituzione, ponendo l’accento sui valori umani necessari per una corretta convivenza civile. Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi della rete e all’uso dei social network, strumenti che richiedono consapevolezza per evitare derive pericolose.

Il dibattito con gli studenti ha toccato temi di stretta attualità come il bullismo e la violenza giovanile, fenomeni che i Carabinieri contrastano non solo con la repressione, ma soprattutto attraverso la prevenzione e l’educazione al rispetto reciproco.

Il Maresciallo ha ribadito come le Stazioni debbano essere considerate un punto di riferimento sicuro per ogni cittadino, un luogo dove trovare ascolto e supporto immediato.

I Carabinieri hanno quindi risposto alle numerose domande dei ragazzi, curiosi di conoscere le attività quotidiane svolte dalle pattuglie sul territorio.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di avere trasmesso ai giovani una maggiore fiducia nelle istituzioni, pilastro fondamentale per la sicurezza della collettività.

Questi momenti di confronto diretto rappresentano una risorsa essenziale per formare cittadini consapevoli e rispettosi delle regole comuni.