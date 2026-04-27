Un incidente stradale oggi pomeriggio si è verificato a Carbonara Scrivia lungo la ex statale 35 dei Giovi. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo si è scontrato con un’autovettura.

L’uomo di 30 anni è stato trasportato al Pronto Soccorso di Alessandria in codice rosso per politrauma.

Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato di Tortona, l’elisoccorso, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

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