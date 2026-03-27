Brillante intervento dei soccorritori del 118 che nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 marzo sono intervenuti a Strevi con l’elisoccorso di Alessandria coi Carabinieri per sospetto incidente sul lavoro.

Uomo di 52 anni, ritrovato in arresto cardiaco e rianimato dall’equipe sanitaria, è stato trasportato ad Alessandria in codice rosso.

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