Questa mattina l’assessore regionale Marco Gabusi, accompagnato dal Sindaco Federico Chiodi e dall’assessore comunale Luigi Bonetti, si è recato in visita al sito dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Ossona, commissionati dalla Regione Piemonte per la messa in sicurezza e la pulizia di alveo e sponde del torrente, nei pressi del quartiere San Bernardino. I lavori, in corso lungo l’asta dell’Ossona interessano anche il Comune di Villaromagnano e hanno l’obiettivo di limitare i rischi di erosione delle sponde e di esondazione delle acque, per la sicurezza di tutto il territorio.

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