Il vento che ha soffiato forte a Tortona per tutta la giornata ha creato non pochi danni. Sono stati circa una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona per cercare di evitare guai più grossi, ma soprattutto per salvaguardare l’incolumità delle persone.

Ecco di seguito cosa é accaduto e gli interventi effettuati dai pompieri tortonesi che da questa mattina praticamente sono rientrati in sede soltanto alle 19,30.

In via Brighenti un albero é finito addosso ad un’auto parcheggiata ma per fortuna il guidatore non era all’interno: ingenti i danni. Rami e alberi divelti dal vento a Torre Garofoli sula ex statale 10 e e Grave: hanno invaso la sede stradale creando difficoltà al transito dei mezzi e sono stati rimossi dai pompieri.

Due pali pericolanti mossi dal vento a Sant’Agata Fossili rischiavano di creale problemi ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco lo ha evitato.

In via Sada i pompieri sono intervenuti per rimuove un cornicione pericolante che rischiava di cadere sulla strada.

L’intervento più lungo e difficoltoso che é durato oltre tre ore, però si é verificato nel palazzo di via Sarina, angolo viale Milite Ignoto dove i pompieri con appositi mezzi hanno raggiunto l’ottavo piano del palazzo e staccare tutta la scossalina pericolante che minacciava di cadere rovinosamente sui passanti.

Nel corso della giornata anche un episodio che non ha riguardato il vento, ma il monossido di carbonio: in una villa in strada Villoria una donna é stata provvidenzialmente salvata dal sistema di allarme anti monossido: la donna che per fortuna aveva la caldaia al piano interrato ha sentito suonare improvvisamente l’allarme e ha subito chiamato i pompieri che sono intervenuti.