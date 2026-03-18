Lunedì 16 in “Sala G. Berri” a Pontecurone si è tenuto un convegno pubblico sulla normativa regionale che regola la distribuzione nei campi dei gessi da defecazione. L’evento, organizzato dall’assessorato all’agricoltura del Comune, ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni, agricoltori e cittadini. L’obiettivo del convegno, introdotto dal Sindaco Valentino D’Amico e dall’assessore Marialuisa Ricotti, era di informare, discutere e chiarire gli aspetti tecnici e normativi relativi all’utilizzo dei gessi da defecazione come ammendante agricolo. Il Comandante del nucleo Carabinieri Forestale di Tortona Brigadiere Katia Pannese ha evidenziato l’importanza del D.G.R. della regione Piemonte n.29/1876 del 24/11/25 per avere linee guida sulla distribuzione dei gessi, al fine di garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica. Il Dott. Giovanni Reggio Agronomo responsabile tecnico di Confagricoltura Alessandria ha spiegato chiaramente, avvalendosi di numerose slides, la natura dei gessi, di cui ha messo in risalto opportunità e criticità, in relazione sia alla loro composizione, sia alle caratteristiche del terreno ospitante.

Il convegno ha rappresentato un importante momento di confronto e di condivisione di conoscenze tra gli esperti coinvolti e il pubblico, che ha interagito con opportuni interventi.