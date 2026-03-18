In occasione del 133° anniversario della nascita di Costante Girardengo, avvenuta a Novi Ligure il 18 marzo 1893, la Città onora la memoria del suo primo “Campionissimo” ospitando due importanti gare di ciclismo: il passaggio della Milano-Sanremo e la partenza del Giro dell’Appennino Donne.

Si inizia sabato 21 marzo con la “Classicissima di primavera”. Come di consueto, il passaggio in città è previsto tra le ore 12 e le 12,30 circa. I corridori, provenienti da Pozzolo Formigaro, entreranno in città da via Mazzini, percorreranno piazza della Repubblica, per poi svoltare in via Pietro Isola e proseguire lungo viale dei Campionissimi, via Ovada e strada del Turchino. Le strade cittadine interessate dal percorso saranno chiuse al traffico circa un’ora prima del passaggio e sino al termine della gara.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 22 marzo 2026 con la seconda edizione del Giro dell’Appennino Donne. La competizione, che quest’anno conquista una data esclusiva nel calendario, partirà ufficialmente alle ore 12:30 proprio dal Museo dei Campionissimi.

Il Sindaco Rocchino Muliere e l’Assessore allo Sport Stefano Moro hanno voluto sottolineare il valore di questo doppio appuntamento:

«Non c’è modo migliore per onorare il compleanno di Costante Girardengo se non portando il grande ciclismo, maschile e femminile, sulle nostre strade. Girardengo, che trionfò per ben sei volte alla Sanremo, è il simbolo di una tenacia che oggi rivive in queste due competizioni. Ospitare il passaggio della Classicissima e la partenza del Giro dell’Appennino Donne non è solo un omaggio sportivo, ma un atto d’orgoglio per tutta Novi Ligure, che continua a scrivere pagine memorabili nella storia di questo sport».