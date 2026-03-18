Ad Acqui Terme la storia non si racconta soltanto: si vive. Dopo il grande successo dell’edizione 2025, prende ufficialmente il via ACQUI TERME ROMANA 2026, il progetto culturale dedicato alla valorizzazione dell’antica Aquae Statiellae, che unisce patrimonio archeologico, divulgazione scientifica, scuola, spettacolo, enogastronomia e rievocazione storica.



La rassegna è promossa dal Comune di Acqui Terme, in collaborazione con la Soprintendenza SABAP-AL, le scuole, le associazioni e le attività commerciali di tutto il territorio acquese. Inoltre gode del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, FISM ed il sostegno per l’edizione 2025 della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Territori in Luce, Egato6, SISCOM.



“Acqui Terme Romana 2025 ha vinto il bando Territori in Luce della Fondazione Compagnia di San Paolo dimostrandosi un progetto vincente nato per sostenere la valorizzazione culturale dei territori, promuovendo le identità locali e sviluppando il loro capitale sociale. Il grande lavoro di regia unisce il valore di ogni realtà in una grande rassegna che non parla solo più di Acqui Terme ma bensì di tutto il territorio millenario acquese.” dichiara il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini



Dopo il record 2025 di oltre 8000 presenze annuali registrate per la visita Civico Museo Archeologico si è potuto testimoniare il forte impatto delle attività scientifiche e rievocative nella crescita delle presenze turistiche anche internazionali, ed una partecipazione diffusa del tessuto commerciale cittadino. Come evidenziato nella relazione tecnica conclusiva, il progetto ha dimostrato una concreta ricaduta culturale ed economica sul territorio, consolidando un format organizzativo già operativo per il 2026.



“La città di Acqui Terme si prepara per offrire il suo fascino in una veste millenaria e suggestiva percebile in ogni piazza e via.” dichiara Alessandro Lelli Vice Sindaco e Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici, Decoro e Riqualificazione Urbana, Parchi e Verde Pubblico



“Acqui Terme Romana, dopo il Premio Acqui Storia, è un fiore all’occhiello della nostra città e del nostro territorio. Entrambe le iniziative ci ricordano come la cultura possa essere un vettore turistico internazionale.” dichiara Michele Gallizzi Assessore alla Cultura, Turismo e Pubblica Istruzione.



“Acqui Terme conosciuta sin dall’epoca romana come Aquae Statiellae, svela il suo patrimonio durante la manifestazione Acqui Romana.” dichiara l’Assessore al Marketing Territoriale Rossana Benazzo.



“Collaborazione e professionalità sono la chiave di volta che lega associazioni e aziende impegnate al fianco del Comune di Acqui Terme in questa grandissima impresa. Grazie all’aiuto di tutti il tessuto turistico e commerciale trova nuovi obiettivi e stimoli in cui proporsi ed investire nuove risorse.” dichiara Soumya Sellam Assessore al Commercio e alle Associazioni.

“Con Acqui Terme Romana è stato possibile inaugurare un nuovo format organizzativo che vede l’attività di regia del Comune di Acqui Terme al centro di un grande lavoro di ottimizzazione delle risorse anche a vantaggio di una migliore gestione green dei grandi eventi” dichiara Mario Pasqualino Assessore al Bilancio, Ecologia e Ambiente



“Attraverso Acqui Terme Romana il traguardo delle 10.000 visite annuali al nostro Sistema Museale non sembra essere un traguardo così lontano” dichiara Enrico Bertero Presidente del Consiglio con delega al Sistema Museale.



“Anche in occasione di Acqui Terme Romana sarà possibile scoprire I Tesori di Acqui Terme attraverso una segnaletica e percorso digitale rinnovato e sempre più accessibile” dichiara Valentina Pilone consigliere delegata alla valorizzazione ed efficientamento dei percorsi interattivi multilingue per monumenti storico-artistici e per eventi del territorio Acquese.



“Attraverso i suoi spazi e attività la Biblioteca Civica di Acqui Terme si appresta ad accogliere sempre di più le progettualità condivise con il team del progetto Acqui Terme Romana per una programmazione sempre più ricca e coinvolgente sopratutto per i più giovani” dichiara Matteo Ravera consigliere delegato alla valorizzazione ed efficientamento della programmazione relativa alla Biblioteca ed Archivio ed alle Politiche Giovanili.



“Da quest’anno il viaggio di Acqui Terme Romana si snoda anche attraverso i percorsi ciclo-pedonali dell’Antica via Aemilia Scauri offrendo la possibilità di mettere in luce le tante possibilità outdoor del nostro territorio” dichiara Fabrizio Baldizzone consigliere delegato alla programmazione delle Entità Territoriali di aggregazione turistica e curatore del progetto Walk & Bike



La rassegna 2026 si sviluppa lungo l’intero anno con un percorso tematico articolato.



Dal 1° febbraio hanno preso il via i progetti Scuola con i Laboratori sulla Via Aemilia Scauri dedicati alle scuole secondarie di primo grado, con attività di studio e misurazione delle infrastrutture romane e approfondimenti sul rapporto tra ambiente e urbanistica antica nel territorio acquese.



Il 28 marzo sarà inaugurata la mostra “Memorie da Aquae Statiellae gli scavi di Luigi Moro e il Civico Museo Archeologico”, ricerche archeologiche dal 1960-1984, insieme alla nuova Sala Interattiva per le visite scolastiche.



Il 29 marzo si terrà la giornata culturale “L’antica Via Aemilia Scauri”, con un percorso tra Acqui Terme e Bistagno dedicato alla scoperta delle infrastrutture romane.



Dal 7 aprile le classi quinte delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio parteciperanno a visite guidate gratuite al patrimonio archeologico cittadino.



Il calendario prosegue con quattro appuntamenti simbolicamente legati agli elementi fondanti della civiltà romana.



Il 7 maggio AQUA💧THON – La sfida dell’Acqua nell’Antica Roma: un gioco-avventura educativo per le scuole secondarie, dedicato a terme, acquedotti e ingegneria romana.



Il 19 maggio VINUM – Masterclass sulle tecniche di coltivazione, vinificazione e trasporto del vino in epoca romana, con degustazione guidata.



Il 21 maggio TERRA – La Cucina nell’Antica Roma: incontro divulgativo e cena tematica con ricette ispirate al mondo romano.



Il 29 e 30 maggio VITA – Ludi Aquaenses al Teatro Romano: rassegna di teatro classico in collaborazione con il Teatro della Juta e le scuole secondarie piemontesi.



Momento centrale della rassegna sarà il Weekend Rievocativo e Culturale del 5, 6 e 7 giugno 2026: tre giorni in cui la città indosserà le vestigia romane con corteo storico e cerimonia alla Bollente, Cena Antica Roma nelle vie cittadine, Bacchanalia – Notte Bianca Romana, visite guidate gratuite ai Tesori di Acqui Terme, attività per famiglie e rievocazioni al Castello dei Paleologi.



ACQUI TERME ROMANA 2026 dialoga inoltre con le principali reti culturali europee, tra cui la Notte europea dei Musei, le Giornate Europee dell’Archeologia, il circuito Castelli Aperti e le Giornate Europee del Patrimonio, oltre alle aperture straordinarie del Museo Archeologico in occasione delle principali festività nazionali.



E’ in cantiere inoltre una mostra temporanea dedicata al Periodo Flavio e Medio Imperiale, con reperti provenienti da Aquae Statiellae.



ACQUI TERME ROMANA è un brand culturale riconoscibile, un progetto scientifico tematico e un format organizzativo coordinato che intreccia benessere e natura, gastronomia e territorio, vino e tradizione, arte e intrattenimento.



Acqui Terme valorizza la propria storia per costruire il futuro.



La storia è tornata. E vi aspetta.



Sul sito www.acquitermeromana.it tutti i dettagli e le modalità per partecipare.