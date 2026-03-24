SANREMO. Questa mattina l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere del Mercato dei Fiori di Valle Armea, dove sono in corso gli interventi di riqualificazione strategici per il rilancio del comparto floricolo e agroalimentare del territorio.

“Si tratta di un intervento di grande rilevanza – ha detto Piana – finanziato con 16 milioni di euro di risorse del PNRR, finalizzato alla riqualificazione complessiva del sito e all’ammodernamento delle infrastrutture logistiche. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Mercato dei Fiori quale polo di riferimento per l’intero comparto. Gli investimenti in corso – conclude l’assessore- consentiranno di rendere la struttura più moderna, efficiente e competitiva, capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione”.

Alla visita hanno partecipato anche il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e i vertici di Amaie S.p.A.