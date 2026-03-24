Alessandria, 24 marzo 2026 – Al via la diciottesima edizione del Concorso Internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”. Premio e Festival promossi dall’Associazione Archicultura.

Il Concorso 2026, come gli scorsi anni, si presenta come un’articolata e arricchente proposta culturale, grazie ai due bandi di concorso: l’ormai tradizionale Premio di Poesia e il più giovane Premio di Fotografia, quest’anno alla quarta edizione. Il Festival, complementare ai Premi, arricchirà le giornate del Concorso, tramite conferenze e incontri con ospiti d’eccezione donando alla cittadinanza un’esperienza culturale ampia e di qualità, capace di incentivare l’espressione artistica e di approfondire le tematiche sociali pregnanti e della cultura del territorio.

Il Premio di Poesia si articola in cinque sezioni, di cui tre distinte per fasce d’età corrispondenti ai segmenti della scuola Primaria, della Secondaria di I grado e della Secondaria di II grado, una dedicata agli adulti, una a tema. Quest’anno, inoltre, verrà assegnato un premio al volume edito. La giuria, infatti, si occuperà di selezionare tra le raccolte poetiche degli ultimi anni le più significative e importanti, premiando infine due opere: una silloge di un autore giovane o esordiente e una di un autore già affermato. Per finire, anche in questa edizione, la giuria dei giornalisti attribuirà il premio “La Stampa” a uno dei testi finalisti della sezione dedicata agli adulti e di quella a tema. Il Premio di fotografia, ideato dai più giovani soci di Archicultura, è suddiviso a sua volta in cinque sezioni: una rivolta ai giovanissimi tra i tredici e i vent’anni e altre quattro a tema. A legare il Premio di poesia, di fotografia e il Festival culturale 2026 sarà un tema sempre attuale e variamente declinabile: la Memoria.

“Il Premio di poesia è aperto ad autori di ogni età, in modo da favorire e incentivare l’accostarsi alla scrittura anche da parte dei più piccoli. Il Premio di anno in anno, ha visto un costante aumento del numero dei partecipanti, di diversa provenienza, italiani e non solo. Inoltre siamo molto felici della crescita del Premio di fotografia, che arricchisce il panorama della manifestazione e auspichiamo che alla quarta edizione possa affermarsi e crescere ulteriormente, affermandosi a livello nazionale, dopo l’incoraggiante avvio degli anni precedenti”, afferma Serena Panaro, presidente di Archicultura, che sottolinea “Da sempre abbiamo voluto giurie di qualità che valutassero in modo imparziale le opere che vengono inviate. Proprio per questo il poeta Maurizio Cucchi e il professor Alberto Sinigaglia, giornalista de «La Stampa», sono presidenti di sezione. Lo stesso criterio è stato adottato per la giuria del Premio di fotografia, affidata alla presidenza di Enrico Minasso.”

“Anche quest’anno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – è partner di questo interessante progetto culturale che negli anni ha saputo crescere, innovarsi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. È un evento che arricchisce il calendario di eventi di Acqui Terme e al contempo offre una stimolante occasione di confronto a tutti coloro che si cimentano nell’arte della poesia e in quella della fotografia. Inoltre, il tema scelto per l’edizione 2026, la Memoria, rappresenta un invito prezioso a riflettere sulle nostre radici e sul valore delle storie individuali e collettive. Sostenere iniziative come questa significa contribuire allo sviluppo culturale del territorio, valorizzare i talenti e offrire occasioni di crescita alla comunità. Rivolgo, quindi, un sincero ringraziamento all’associazione Archicultura per l’impegno costante e per la qualità del lavoro svolto”.

Le opere dovranno essere inviate entro il 21 aprile 2026 presso Associazione Archicultura – Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Le specifiche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/61127267413 e sul sito web www.associazionearchicultura.it

Le giornate di premiazione, che si svolgeranno nei giorni 5-6 settembre 2026, saranno animate dalla premiazione dei poeti, dei fotografi e dalle numerose iniziative del festival culturale, che avranno luogo dal 2 al 12 settembre 2026, secondo la formula rinnovata durante le ultime edizioni del Concorso e che ha interessato sia il tessuto cittadino sia aree limitrofe ad Acqui Terme. L’articolazione dell’evento, infatti, è stata ideata al fine di coinvolgere profondamente tutto il territorio. A questo riguardo sono state avviate collaborazioni con altre realtà culturali e scolastiche acquesi, del Monferrato e delle Langhe.

L’iniziativa è coorganizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Comune di Acqui Terme; sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Istituto Nazionale dei Tributaristi e patrocinato da Wikipoesia, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Collaborano con il Concorso la Fondazione Pavese e il Premio Guido Gozzano-Augusto Monti. Radiogold è mediapartner dell’evento.

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ARCHICULTURA – Nata nel 2008 per iniziativa di alcuni studenti di Acqui Terme (Alessandria), Archicultura è un’associazione che promuove la diffusione della cultura e delle arti attraverso un ampio spettro di attività, quali conferenze, incontri con artisti e letterati, presentazioni di libri, serate musicali e allestimento di mostre.

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, Archicultura ha lanciato una sfida: è possibile dire qualcosa su Dante in soli 30 secondi? Di qui l’invito, che sta incontrando una larga adesione da studenti e adulti, di inviare un video di durata non superiore ai 30 secondi, che tratti un aspetto di Dante e della sua poesia in modo originale… Può essere una lettura, un’interpretazione, una riflessione, un ballo… senza porre limiti alla fantasia! I video vanno inviati su WhatsApp al numero 3516035997 e i migliori vengono pubblicati sui canali social di Archicultura (Facebook, Instagram, WhatsApp), uno ogni giorno fino al 31 dicembre 2021.

Da 14 anni organizza il Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, che si articola in sei sezioni, di cui tre distinte per fasce d’età corrispondenti ai segmenti della Scuola Primaria, della Secondaria di I Grado e della Secondaria di II Grado, una dedicata agli adulti, una a tema e una al libro edito. La cerimonia di premiazione che si tiene ad Acqui Terme il primo fine settimana di settembre, è accompagnata da numerose iniziative culturali, tra cui il conferimento del Premio alla carriera “Città di Acqui Terme” a personalità di spicco del panorama letterario e il festival culturale che dal 2016 raccoglie la partecipazione di case editrici, giornalisti e poeti.

ASSOCIAZIONE ARCHICULTURA:

casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL)

tel.: 351-6035997 (solo ore pomeridiane)

e-mail: archicultura@gmail.com

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