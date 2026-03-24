Derthona Due.Zero è l’appuntamento annuale dedicato al Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi, il grande bianco piemontese che ha conquistato critici e appassionati.

Tre giornate imperdibili per scoprire in anteprima le nuove annate direttamente dai produttori, con degustazioni, incontri e approfondimenti.

Cosa ti aspetta?

Anteprima annate Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi

Degustazione di numerose etichette Derthona

Incontro diretto con i produttori dei Colli Tortonesi

Confronti e approfondimenti sul territorio e sull’evoluzione del vitigno

Occasioni di networking per operatori del settore e appassionati



Orari

Sabato 28 marzo, ore 10:00 – 18:00

Domenica 29 marzo, ore 10:00 – 18:00

Lunedì 30 marzo, ore 11:00 – 16:00 (riservato esclusivamente agli operatori di settore e stampa)



Per maggiori dettagli e per iscrizioni consultare il sito