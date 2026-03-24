Derthona Due.Zero è l’appuntamento annuale dedicato al Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi, il grande bianco piemontese che ha conquistato critici e appassionati.
Tre giornate imperdibili per scoprire in anteprima le nuove annate direttamente dai produttori, con degustazioni, incontri e approfondimenti.
Cosa ti aspetta?
Anteprima annate Derthona Timorasso DOC Colli Tortonesi
Degustazione di numerose etichette Derthona
Incontro diretto con i produttori dei Colli Tortonesi
Confronti e approfondimenti sul territorio e sull’evoluzione del vitigno
Occasioni di networking per operatori del settore e appassionati
Orari
Sabato 28 marzo, ore 10:00 – 18:00
Domenica 29 marzo, ore 10:00 – 18:00
Lunedì 30 marzo, ore 11:00 – 16:00 (riservato esclusivamente agli operatori di settore e stampa)
Per maggiori dettagli e per iscrizioni consultare il sito