Nell’ambito della costante attività di controllo del territorio in città e provincia, importanti risultati sono stati conseguiti in occasione dell’ultima operazione interforze di controllo straordinario del territorio, voluta dalla Prefettura nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e disposta dalla Questura.

L’attività, che ha visto la piena compartecipazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ha interessato nella giornata del 25 marzo la città di Voghera, con particolare e capillare attenzione alle zone ritenute più sensibili e a rischio.

Nel dettaglio, è stato garantito un monitoraggio serrato, tra le altre, nelle aree della Stazione Ferroviaria e, nel corso del servizio, gli operanti hanno provveduto a liberare un immobile occupato, ex area Valdata, denunciando un soggetto, senza fissa dimora, per occupazione abusiva, garantendo poi la messa in sicurezza dell’area.

Durante il controllo, sono state identificate 62 persone, controllate 35 autovetture ed elevate 3 sanzioni al codice della strada.

Il bilancio complessivo del servizio testimonia l’impegno corale delle Forze di Polizia nel garantire una presenza costante e visibile sul territorio, consolidando la percezione di sicurezza reale e la fiducia nelle istituzioni attraverso un presidio fermo e continuativo dei luoghi di aggregazione.