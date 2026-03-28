Quella che pubblichiamo é una lettera in redazione giunta stamattina d un Tortonese che conosciamo bene e che ieri sera, venerdì 28 marzo, é stato vittima di un incidente stradale e per il modo in cui si é sentito trattato, ha deciso di raccontare quello che gli é accaduto. L’incidente gli ha provocato una ferita sanguinate alla mano e forte dolore, ma il dolore più grande che ha provato che emergenze dal suo scritto é il comportamento delle altre persone che erano accanto a lui.

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Egregia redazione,

ieri sera verso le 19,15 nel rione Paghisano Basso vengo toccato da un’autovettura che mi fa perdere l’equilibrio e cado, riporto una brutta abrasione alla mano e fortissimi dolori al braccio, l’unica preoccupazione della signora che mi ha investito è stata quella di cercare di avere ragione senza nemmeno chiamare un’ambulanza che ho dovuto chiamare io perché lei si preoccupava più del lato legale e ha chiamato i carabinieri, sfortunatamente avevo un cane che non ha potuto salire l’ambulanza, così mi è stato dato un foglio dall’ambulanza che che diceva che sarei passato a posare il cane a casa e che mi sarei recato in pronto soccorso in autonomia, ovviamente da parte della signora che mi ha investito, nessuna empatia e nessun aiuto, ho chiesto di essere accompagnato a casa e mi ha detto che non voleva avere nessuna responsabilità, poco più di 1,5 km… nessuna empatia, nessuna voglia di aiutare e tantomeno nessun senso di colpa visto che mi ha quasi investito, ma dico io ma che gente c’è in circolazione? Proposito dell’ambulanza con la mano piena di sangue non mi hanno nemmeno cercato di dare una pulita con un disinfettante, messa una garza e lasciato lì in attesa di un’altra ambulanza perché loro erano dei codici rossi e doveva arrivare l’ambulanza dei codici verdi…

Arrivata in ospedale ho fatto circa quattro ore di attesa senza nemmeno avere un antidolorifico, perché non potevano darmelo se non dietro autorizzazione del dottore, fortunatamente nessuna frattura ma una fortissima contusione di cui ancora non riesco a muovere le dita…

Sono intervenuti credo i carabinieri di sale che hanno preso tutti i dati della signora e i miei, a me non è stato rilasciato nulla quindi dovrò chiedere il fascicolo per poter contattare l’assicurazione di questa signora, preoccupatissima di avere ragione senza nemmeno chiedermi ti sei fatto male? Hai bisogno di aiuto? Sanguinavo e non riuscivo più a muovere la mano e lei si preoccupava di chiamare i carabinieri per distorcere la realtà sull’accaduto a suo favore…. La mancata sensibilità di questa persona mi ha lasciato veramente con un pensiero, ma dove vivo?

Lettera Firmata

FOTO DI REPERTORIO