Prosegue a Cervo il progetto ‘Luci’, l’iniziativa pensata per valorizzare il centro storico attraverso installazioni luminose e proiezioni architetturali sui principali edifici simbolo del borgo. Dopo il successo del periodo natalizio e la suggestiva trasformazione in borgo romantico per San Valentino, il nuovo capitolo è ora dedicato alla Pasqua.

Da ieri pomeriggio, le mura del Castello dei Clavesana, la facciata della chiesa di San Giovanni e l’edificio d’ingresso del paese, l’ex stazione ferroviaria, si sono accese con immagini e giochi di luce a tema pasquale, offrendo a residenti e visitatori un percorso visivo immersivo.

Prosegue sulla facciata della chiesa di San Nicola l’omaggio a San Francesco, collegato alle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del santo e alla mostra di pittura curata da Alessandro Frisia, in programma proprio nel periodo pasquale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cervo guidato dal sindaco Lina Cha, in collaborazione con la Pro Loco Progetto Cervo, confermando una sinergia ormai consolidata tra amministrazione e l’associazione nella promozione culturale e turistica del territorio.

“Dopo il successo delle luci natalizie e di San Valentino siamo felici di accendere Cervo con questo nuovo percorso luminoso. Arte e storia accompagneranno cittadini e visitatori in un’atmosfera dedicata”, dichiara il sindaco Lina Cha.

Soddisfazione anche da parte del consigliere comunale con delega al Turismo, Maurizio Guglielmone: “Abbiamo illuminato monumenti e chiese ottenendo un’ottima risposta di pubblico. L’obiettivo era creare un’attrattiva turistica capace di portare persone a visitare il nostro borgo”.

Il progetto, però, non si fermerà con la Pasqua. “Sono già previsti nuovi contenuti speciali in vista dell’edizione 2026 del Festival Internazionale di Musica da Camera, a conferma della volontà di rendere ‘Luci’ un appuntamento stabile e in evoluzione”, conclude Federica Podestà della Pro Loco.

Un borgo che cambia volto grazie alla luce, dunque, e che punta sull’arte digitale per raccontarsi durante tutto l’anno, non solo nella stagione estiva, offrendo ai visitatori un’esperienza sempre più coinvolgente.