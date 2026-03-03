E’ la manifestazione per eccellenza per valorizzare i prodotti locali di assoluta valenza nazionale che richiama in città migliaia di turisti e il Comune di Tortona la sta preparando con cura, ma il programma di massima è già stato predisposto e si sa già che la fiera si terrà a Tortona, dal 22 al 24 maggio 2026 lungo Via Emilia, da Piazza Malaspina a Piazza Arzano compresi Largo Borgarelli, Piazza Duomo e Piazza Gavino Lugano.

L’edizione 2026 di “AssaggiaTortona e dintorni”, avente ad oggetto la promozione, la degustazione e la vendita al dettaglio nonché la somministrazione di piatti e di prodotti enogastronomici del territorio, sarà costituita presumibilmente, sulla base delle pregresse edizioni, da circa 65 stand di produttori agricoli locali e da commercianti su aree pubbliche oltre che da ristoratori e, in via residuale, operatori commerciali in sede fissa.

L’organizzazione della rassegna enogastronomica si avvarrà della collaborazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Alessandria – sede di Tortona, del Distretto urbano del Commercio, della Strada del Vino e dei Sapori -Terre Derthona, del Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi ed Associazione Ristoratori Tortonesi; anche l’edizione di quest’anno della fiera “AssaggiaTortona e dintorni”, prevederà, in ragione dell’accordo di collaborazione per la promozione culturale e turistica la partecipazione delle rappresentanze dei Comuni di Novi Ligure e Gavi.

Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Alessandria – sede di Tortona assicurerà la messa a disposizione dei tradizionali gazebo di mt. 2,5 x mt. 2,5 che ospiteranno i produttori/ristoratori locali e qualora come nei precedenti anni si confermassero in numero non sufficiente a far fronte alle richieste che perverranno da parte dei partecipanti, andranno aggiunte le casette di legno da noleggiarsi a cura del Comune come avvenuto nelle scorse edizioni.

Al fine di massimizzare, qualificare e coordinare l’attività informativa riguardante l’evento fieristico e le attività artistico ricreative collaterali, sarà affidata all’ATL – Agenzia Turistica Locale – Alexala, già responsabile dell’Ufficio IAT locale per conto di questo Ente, l’azione di comunicazione e promozione della manifestazione e dei prodotti ed operatori partecipanti su tutti i media e presso i canali specializzati del settore dell’enogastronomia.

A corollario della fiera saranno organizzati eventi collaterali in via di definizione rivolti a tutte le tipologie di partecipanti e consistenti in laboratori e animazione per bambini e famiglie e in concerti e musica varia in Piazza Malaspina e altri angoli della manifestazione;  verrà organizzata la seconda edizione degli “Awards del Gusto”, manifestazione internazionale che

premia i migliori rappresentanti del futuro della gastronomia italiana il giorno giovedì 21 maggio presso il Teatro Civico di Tortona.

A partire dalla settimana che precede AssaggiaTortona, in collaborazione con Alexala, verranno organizzati diversi press tour dedicati ai giornalisti specializzati in ambito eno-gastronomico e turistico culturale allo scopo di sostenere la promozione del territorio e aumentare la visibilità della rassegna.

Infine il Festival letterario “Libri dal Vivo” si terrà presso i locali della Biblioteca Civica Tommaso de Ocheda per valorizzare e fare conoscere l’editoria e gli autori del territorio, fonte preziosa di testimonianza storica e letteraria, delle nostre tradizioni e punto di partenza per giovani talenti prevedendo nel contempo l’apertura dei musei della città durante gli orari di apertura della fiera a completamento dell’esperienza culturale offerta; saranno presenti alla rassegna due punti informativi per i visitatori e per il coordinamento dell’attività.