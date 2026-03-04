Una mattinata di celebrazioni e orgoglio quella vissuta ieri a San Bartolomeo al Mare, dove l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare ufficialmente l’Associazione Sportiva Bocciofila. Il riconoscimento giunge a coronamento di un 2025 che resterà impresso negli annali: una stagione storica culminata con la doppia promozione in Serie A, traguardo raggiunto sia dalla formazione maschile che da quella femminile nelle specialità bocce e pétanque. La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici della società, guidati dal presidente Leonardo Martino, insieme al segretario Fabio Gassarino, al vice Antonello Spalla e al consigliere Stefano Marino. A fare gli onori di casa per il Comune sono intervenuti la consigliera allo sport Sara D’Agnano, l’assessore Marco Marino e il consigliere Federico Lepra, a testimonianza del forte legame tra l’ente pubblico e le realtà associative del territorio. La targa consegnata racchiude il senso profondo di questa impresa: “Per la passione, i risultati e lo spirito di squadra che sostengono la crescita sportiva e sociale della nostra comunità”. Non si tratta, infatti, di un semplice successo agonistico, ma del frutto di un lavoro collettivo che ha saputo unire diverse generazioni sotto il segno dell’eccellenza. “Con l’approdo nella massima serie nazionale, la Bocciofila di San Bartolomeo si conferma un’eccellenza assoluta, pronta a portare il nome della città sui campi più prestigiosi d’Italia, portando con sé i valori di integrazione e sportività che da sempre la contraddistinguono”, sottolinea Sara D’Agnano, consigliere comunale con delega allo sport.

