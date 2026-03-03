La farfalla è uno dei simboli più rappresentativi del teatro.

La sua metamorfosi racconta la trasformazione: proprio come il bruco diventa farfalla, l’attore si trasforma sul palco.

E come ali leggere, anche le emozioni a teatro sono sempre in volo: attraversano la scena, raggiungono la platea e si posano nel cuore di chi guarda.

Con questo volo dentro il teatro invitiamo tutti a regalarsi momenti magici, perché anche chi vola lontano, torna a teatro.

il video si può vedere al link https://www.facebook.com/teatrocivicotortona