Nella provincia di Alessandria spuntano capannoni come funghi, ma quali condizioni di lavoro esistono al loro interno? In quello di Arcese, gli operai che caricano e scaricano merce per clienti come Zara, Stellantis, Solvay denunciano un utilizzo secondo loro spropositato di contratti precari, turni di più di 10 ore al giorno, discriminazioni sindacali, mancanza di sicurezza…
Dopo aver presidiato i cancelli nei giorni scorsi, i lavoratori hanno ottenuto un incontro in prefettura lunedì alle ore 14:30, in contemporanea si svolgerà un presidio sotto Palazzo Ghilini.
Sindacato SI Cobas