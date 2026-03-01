In Biblioteca presentiamo il progetto di rete didattica per l’insegnamento della storia locale

Giovedì 5 marzo alle ore 16:30, presso la nostra sala conferenze, si terrà la presentazione del progetto di rete didattica dedicato all’insegnamento della storia locale, un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra scuola e territorio attraverso percorsi educativi innovativi e partecipati.

Il progetto nasce dall’esperienza “Una storia per caso” e dal percorso dedicato a Cristierna di Danimarca, Principessa a Tortona, che ha coinvolto negli anni istituti scolastici cittadini in attività di ricerca, produzione multimediale e valorizzazione del patrimonio storico locale.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire agli studenti strumenti concreti per conoscere la storia della propria città – dalla Tortona romana agli assedi medievali e moderni – attraverso itinerari urbani, passeggiate immersive, attività laboratoriali e realizzazioni digitali. Un approccio che rende la storia viva, tangibile e strettamente connessa ai luoghi che quotidianamente fanno parte della vita della comunità.

Durante l’incontro verranno illustrati gli obiettivi didattici, le modalità di collaborazione tra scuole e rete territoriale, i percorsi proposti e le esperienze già realizzate. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra docenti, istituzioni e realtà culturali del territorio, con l’intento di costruire nuove sinergie educative.

Il mondo della scuola è invitato a partecipare.

Per informazioni:

tel. 0131 864444

cinziarescia@comune.tortona.al.it

Liceo G. Peano Tortona

Marconi Tortona

ODPF Istituto Santachiara Tortona

Istituto San Giuseppe – Tortona

Istituto Comprensivo Bassa Valle Scrivia Al

Istituto Comprensivo “Tortona A”