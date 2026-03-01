Alla Libreria Namastè, sabato 7 marzo 2026, ore 18.00, si terrà un incontro per ricordare il libro “I GUERRIGLIERI DELL’ARZANI” di Beppe Ravazzi (partigiano Ulno, responsabile del SIP della Brigata Arzani), nella ricorrenza dei 60 anni dalla prima edizione.

Il libro di Ravazzi restituisce le figure dei nostri partigiani in modo autentico e lontano da una narrazione eroico-agiografica: giovani animati da ideali, speranze, dubbi, paure e sentimenti di generosità, da nostalgia della casa, da desideri di amicizia: da voglia di futuro. Mossi anche dalla rabbia per l’ingisutizia e i torti subiti, motore di una adesione non politica e ragionata, ma impellente, immediata istintuale alla Resistenza; seppur non immuni da lacerazioni che attraversavano i gruppi e le formazioni nelle scelte militari, nelle rivalità tra comandanti. Patrioti che avevano desiderio di riprendere in mano il destino del proprio paese e per questo disposti a sacrificare la propria vita.

All’incontro sarà presente Davide Rossi, docente, storico, giornalista (CV sotto) di ANPI Camagna M.to e Stefanella Ravazzi, figlia dell’autore, di ANPI Tortona e provinciale AL.

Stefano Cebrelli