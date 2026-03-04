Ritorna anche quest’anno, dal 13 al 22 Marzo, la storica Fiera di Casale Monferrato, organizzata dalla ditta D&N Eventi s.r.l. con il Patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Casale Monferrato, Provincia di Alessandria, Provincia di Mantova, Unione dei Comuni della Valcerrina, Asproflor Comuni Fioriti e in partnership con: Confidare, Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Coniolo Fiori, Vivai Varallo, sponsor Alma Carpets S.p.A.

La manifestazione è diventata ormai da due edizioni “Fiera Nazionale”.

Si svolgerà come sempre in concomitanza al Luna Park, uno dei più grandi d’Italia, situato nella maestosa Piazza d’Armi adiacente al Polo Fieristico e, come negli anni precedenti, l’ingresso al pubblico è previsto gratuito e a percorso invertito a giorni alterni.

Sono più di 150 gli espositori, presenti alla Manifestazione, provenienti da tutto il territorio Nazionale, tra i quali molte eccellenze targate Made in Italy e premiate in altri prestigiosi eventi.

“L’edizione 2026 si presenta con il filo conduttore di “Territori ,Tradizioni, Gusti e Stili di Vita” che getta un ponte tra il territorio dove si svolge ma guarda anche oltre, su scenari più ampi, con una proposta di gusti, sapori e tradizioni variegata, ma senza rinunciare alle sue radici – spiega Nicoletta Cardillo, amministratore di D&N Eventi, insieme alle socie Daniela Cattaneo e Rossella Frenna – per questo oltre alle presenze negli spazi espositivi presentiamo un ricco programma di eventi collaterali. Così se da un lato è significativo che l’Unione dei Comuni della Valcerrina presenti un proprio progetto in Fiera, altrettanto lo è il ponte verso la Corea del Sud nello stand di Kotalia”.

Il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, sottolinea: “Ogni nuova edizione della Mostra di San Giuseppe rappresenta un momento atteso, che unisce la nostra comunità attorno a una manifestazione capace di rinnovarsi pur restando fedele alle sue radici. È un appuntamento che racconta l’identità di Casale Monferrato, la sua vitalità e la capacità di accogliere visitatori e famiglie con un’offerta espositiva sempre più curata e completa. La forza di questa manifestazione sta nel suo carattere popolare, nel coinvolgimento delle realtà economiche e associative del territorio e nel continuo dialogo tra tradizione ed evoluzione, elementi che la rendono un punto fermo del calendario cittadino. Desidero esprimere un apprezzamento sincero a D&N Eventi per l’impegno profuso nell’organizzazione: un lavoro costante che permette alla città di presentarsi al meglio e di offrire un’iniziativa che ogni anno conferma il proprio valore”.

Tra le novità evidenziamo la presenza di due Ristoranti tra i fiori all’occhiello delle eccellenze enogastronomiche presenti alla Manifestazione; entrambi gli espositori si sono aggiudicati importanti premi anche a livello internazionale in altri eventi di spicco. Durante le varie giornate, somministreranno eccellenti piatti e vini della cucina Piemontese e di quella Sarda, per cui in questa 77° Edizione l’Area Ristorante raddoppia per la gioia dei palati più esigenti.

Tra le chicche enogastronomiche presenti in tutte le 10 giornate, verranno allestiti stand ospitanti le delizie etniche di varie Nazioni: Spagnole (paella, sangria), Argentine (empanadas ed altri prodotti tipici), Messicane, Vietnamite e Rumene, che accompagneranno, come tutti gli anni, le eccellenze alimentari italiane presenti in tutte le zone dedicate al “food di eccellenza”, spaziando da diverse tipologie di vini a specialità gastronomiche dolci e salate, salumi e formaggi, piatti tipici e tipicità: siciliane, pugliesi, toscane, laziali, lombarde, sarde, marchigiane, liguri, campane, piemontesi e trentine.

Presenti anche prestigiosi birrifici artigianali, il tutto unito in un tripudio di gusti sapori e colori.

Anche quest’anno sono confermati: i nuovi orari di apertura al mattino dei due sabati 14 e 21 Marzo, a partire dalle ore 11:00 sino alle 23:00 anziché dalle ore 15:00 pomeridiane, oltre all’inserimento di sedute anche nella Piazzetta del Gusto e nella Piazza del Vino, ritenute zone focus della Manifestazione insieme all’Area Ristorazione.

Molti sono anche i commercianti, le aziende e gli artigiani territoriali, nazionali ed alcuni internazionali, che partecipano e che proporranno al pubblico prodotti e servizi di qualità, tra cui aziende egiziane con balsami, unguenti, pregiate essenze e profumi, Kotalia che promuoverà la cultura e le tradizioni della Corea del Sud con un proprio stand, a dimostrazione che questa Fiera continua ad ampliare confini ed orizzonti.

Inoltre come ogni anno, da un po’ di tempo a questa parte, non mancherà l’area dedicata a particolari “format” dai quali possano nascere in futuro vere e proprie fiere, confermando che la Mostra di San Giuseppe oltre ad essere una pregiata rassegna multisettoriale possa essere considerata anche un interessante incubatore di idee.

Le proposte di questa edizione sono due ed inerenti: uno al mondo delle Spose, con una zona dedicata all’interno della quale presenzieranno varie aziende appartenenti al Wedding Planning, e l’altro ispirato all’October Fest che vedrà come protagonista un grande stand che proporrà allestimenti, birra e cibi tipici della tradizione Bavarese.

Ulteriore novità, che farà compiere un salto nella storia sarà l’area dedicata all’artigianato artistico con un’esposizione di abiti di rievocazione medievale e rinascimentale, anche in questo caso a dimostrazione di un evento che guarda al futuro ma non dimentica il passato.

Una menzione speciale merita poi la 29esima edizione di Arteinfiera, mostra d’arte contemporanea, allestita all’interno della San Giuseppe, ideata e curata, dal 1995 dal pittore e critico d’arte Piergiorgio Panelli che quest’anno ha un titolo ‘Guardami dentro agli occhi’ ispirato a un testo di Roberto Vecchioni.

Nei dieci giorni di fiera, nella sala eventi ricavata all’interno del polo fieristico dove si svolge la manifestazione, si terranno incontri, convegni, spettacoli musical e, nella giornata di Giovedì 19 Marzo, dalle 18 in avanti sarà ospite un personaggio autorevole ed importante del mondo del cinema, lo scrittore, saggista e regista Federico Moccia, oltre ad altre sorprese.

Sempre nello Spazio Eventi della Fiera, martedì 17 marzo, alle 18.30 a cura del Comune di San Salvatore verrà presentato il festival musicale PEM – Parole e Musica in Monferrato, mentre domenica 15 marzo alle ore 11.30 verrà presentato il progetto a cura di Asproflor Comuni Fioriti ”Verde Comune Monferrato” e sabato 21 marzo ci sarà l’illustrazione ed il primo momento del progetto ‘Smart Generation’ che vede come capofila il Comune di Odalengo Grande, i comuni dell’Unione della Valcerrina e la stessa Unione Valcerrina.

Il Nordic Walking invece sarà il protagonista, con l’istruttore Augusto Cavallo dell’incontro ‘Nordic Walking è salute’ mercoledì 18 marzo dalle 18.30.

Torna poi il Circolo Subacqueo Casale con una conferenza sabato 21 marzo, dalle 14, del professor Stefano Schiapparelli sulle ‘Immersioni scientifiche in Antartide e ai tropici: scoperte e sfide nell’era dell’intelligenza artificiale”

E non mancheranno neanche gli spazi musicali: sabato 14 marzo alle 21 con la Nebulosa Rock Band, domenica 15 marzo, dalle 15.30 con i ‘Grandi Artisti Canori’ presentati da Federico Marchese, ‘Alza il Volume’ a cura degli Amici della Musica Carlo Soliva ETS venerdì 20 marzo dalle 20, poi ci saranno gli Smokin’ Mojo sabato 21 marzo alle 21 e, domenica 22 marzo dalle 16 il CEM – Centro Esperienze Musicali.

Il programma è visionabile, in aggiornamento, sul sito www.mostrasangiuseppe.it

e seguendo le pagine social:

Mostra Nazionale di San Giuseppe https://www.facebook.com/mostradisangiuseppe

E D&N eventi s.r.l. https://www.facebook.com/deneventisrl

ORARI:

Feriali: dalle ore 18,00 alle ore 23,00

Domenica 15: dalle ore 11.00 alle 23.00

Domenica 22: dalle ore 11.00 alle 22.00

Sabati 14 e 21 Marzo, a partire dalle ore 11:00 sino alle 23:00

INFO E CONTATTI:

info@mostrasangiuseppe.it

www.mostrasangiuseppe.it

commerciale@deneventi.it

cell. 335 7404114