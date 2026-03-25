Al via le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica comunale (refezione, scuolabus e progetto “Doposcuola”) per l’anno scolastico 2026/2027 di San Bartolomeo al mare. La documentazione potrà essere presentata da martedì 7 aprile a venerdì 8 maggio 2026. Le circolari informative relative a ciascun servizio sono reperibili dalla data odierna sul sito internet istituzionale www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it nella pagina specificamente dedicata ai servizi di assistenza scolastica (percorso: Amministrazione/Uffici/UfficioAssistenza scolastica/Trasporto scolastico oppure Mensa scolastica oppure Progetto Doposcuola). «La modulistica da utilizzare per richiedere l’iscrizione sarà reperibile nella medesima pagina del sito internet di cui sopra dalle ore 10.00 del 07.04.2026. Si evidenzia che alla domanda di fruizione scuolabus dovrà essere allegata attestazione ISEE 2026 necessaria alla definizione della tariffa da applicarsi al singolo utente», fanno sapere dal Comune. La restituzione dei moduli compilati e sottoscritti e completi di tutti gli allegati richiesti dovrà avvenire entro la data del 08.05.2026 a mezzo posta elettronica certificata (PEC to PEC) oppure, previo appuntamento concordato telefonicamente, direttamente all’Ufficio Segreteria del Comune (in Via XX Settembre). «Limitatamente al servizio scuolabus – precisano dal Comune – sarà possibile compilare apposito form on-line previo accesso tramite SPID o CIE». Si raccomanda l’osservanza del termine indicato onde evitare spiacevoli ritardi organizzativi. Per ogni chiarimento contattare il Servizio Assistenza Scolastica al numero 0183/40921 (Sig.ra Simonetta).

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