Sabato 28 marzo appuntamento con l’arte contemporanea di alto livello, grazie all’inaugurazione di “Oltre la Superficie”, mostra collettiva che promette di ridefinire la percezione dell’arte contemporanea, ospitata nella Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina. Curata dalla Civiero Art Gallery, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e di Regione Liguria, e il contributo di Gestioni Municipali, l’esposizione presenta le opere di tre maestri di fama internazionale: Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi e Gianfranco Zappettini.

L’evento inaugurale, fissato per le ore 17:00 di sabato, offrirà ai visitatori un’opportunità unica di immergersi in un dialogo artistico profondo. La mostra si propone di esplorare il concetto di superficie non come un mero confine fisico, ma come soglia psicologica e filosofica, un luogo dove l’arte trascende la bidimensionalità per invadere lo spazio circostante.

“Oltre la Superficie” si distingue dalle tradizionali rassegne antologiche, concentrandosi sul momento esatto in cui l’opera d’arte rompe la staticità della parete. Le opere di Agostino Bonalumi, con le loro tele estroflesse che creano giochi di luce e ombra, invitano a una percezione dinamica. Le sculture di Pablo Atchugarry, che trasformano marmo e bronzo in strutture eteree, sfidano la gravità e si elevano verso l’infinito. A completare questo panorama, il rigore metodico di Gianfranco Zappettini svela come il “vuoto” e il “segno” siano in realtà carichi di significato e presenza.

Il momento inaugurale sarà arricchito dagli interventi della Dott.ssa Paola Valenti, Vice Direttrice della Fondazione Zappettini, e del gallerista Chico Schoen, direttore della galleria Guidi&Schoen di Genova, che offriranno un approfondimento critico sull’esposizione, evidenziando i percorsi emblematici degli artisti e la loro urgenza di superare la bidimensionalità per approdare a un’estetica dell’assoluto.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 2 maggio 2026, tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00. Per le festività è possibile fissare un appuntamento. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero +39 371 3712776.

Oltre la Superficie

Pablo Atchugarry, Agostino Bonalumi, Gianfranco Zappettini

Sala “R. Falchi”, Palazzo del Parco, Diano Marina (IM)

28 marzo – 2 maggio 2026

Tutti i giorni 16:00 – 19:00 (festivi su appuntamento)

Info: Civiero Art Gallery +39 371 3712776