Castelletto Monferrato si prepara a vivere un momento di grande significato per la propria comunità: Sabato 28 marzo 2026 alle ore 15:00, sarà inaugurato Palazzo Cavalli, edificio storico restituito alla cittadinanza dopo circa quarant’anni di abbandono.

L’intervento di riqualificazione rappresenta il primo lotto di un più ampio progetto di recupero e segna un passaggio fondamentale nella valorizzazione del patrimonio architettonico locale. Un’operazione resa possibile grazie a un importante impegno progettuale, amministrativo ed economico, sostenuto anche con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

«La restituzione di Palazzo Cavalli alla comunità – sottolinea il Sindaco Gianluca Colletti – non è soltanto il recupero di un immobile storico, ma la realizzazione concreta di una visione: investire in cultura, servizi e futuro. Dopo decenni di silenzio, questo luogo torna ad essere uno spazio vivo, aperto e al servizio delle persone».

Il rinnovato edificio ospiterà il nuovo Centro Comunale di Cultura e Salute.

Al piano terra sarà attivo un ambulatorio medico dedicato ai prelievi del sangue e ad altri servizi socio-sanitari, offrendo un presidio importante e vicino alle esigenze delle famiglie.

Al primo piano troverà spazio la prima Biblioteca comunale di Castelletto Monferrato: un ambiente moderno e accogliente, pensato in particolare per i giovani e per il mondo della scuola, con l’obiettivo di promuovere la lettura, lo studio e la crescita culturale.

Il programma della cerimonia prevede:

ore 15:00 – Accoglienza dei Cittadini e delle Autorità e taglio del nastro;

ore 15:15 – Saluto istituzionale ed intervento del Sindaco, Gianluca Colletti;

ore 15:30 – Intervento del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano;

ore 15:45 – Intervento dell’On. Riccardo Molinari;

ore 16:00 – Intervento dell’Assessore regionale del Piemonte, Marco Gabusi;

ore 16:15 – Intervento del Presidente della Regione Piemonte, On. Alberto Cirio;

ore 16:30 – Rinfresco aperto a tutti.

L’Amministrazione Comunale invita gli organi di informazione a partecipare alla cerimonia e a dare diffusione all’iniziativa, che rappresenta un traguardo significativo per l’intero territorio e un investimento concreto nel futuro della comunità.