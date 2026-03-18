Sale – Un nuovo incontro dedicato alla promozione della cultura della legalità e del vivere civile tra i banchi di scuola ha avuto come protagonisti, nella circostanza, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giacomini”. Gli studenti delle classi quinte, accompagnati dai loro docenti, hanno preso parte a una conferenza tenuta dai Carabinieri della locale Stazione, rientrante in un più ampio progetto di sensibilizzazione che l’Arma porta avanti su tutto il territorio nazionale per avvicinare i giovani alle istituzioni e al vivere civile.

L’incontro è stato condotto dal Maresciallo Valentina Campagnola, che ha guidato i ragazzi in una riflessione approfondita su tematiche di stretta attualità. Al centro del dibattito è stato posto il fenomeno del bullismo, analizzato nelle sue diverse forme e conseguenze, insieme all’importanza del rispetto delle regole di civile comportamento. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza digitale: i Carabinieri hanno offerto consigli pratici per una navigazione web consapevole, mettendo in guardia i giovani utenti sui potenziali pericoli della rete e dei social network.

Durante la mattinata, il Maresciallo ha interagito attivamente con i ragazzi, stimolandone il coinvolgimento diretto. Gli alunni hanno avuto l’occasione di simulare alcuni contesti tipici del bullismo, analizzando le dinamiche di gruppo e le corrette modalità di reazione e segnalazione.

L’iniziativa ha riscosso un forte interesse da parte degli studenti, confermando l’efficacia del dialogo diretto tra i Carabinieri e le nuove generazioni per prevenire comportamenti a rischio e promuovere una cittadinanza attiva e responsabile fin dalla giovane età.