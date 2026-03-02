Non è stato bello per i numerosi studenti che si trovavano alla scuola ex media “Luca Valenziano” di Tortona sentire l’agghiacciante frenata e vedere un uomo travolto e gettato a terra da un automezzo. E’ accaduto questa mattina, lunedì 2 marzo, in corso Cavour a Tortona quando un uomo di mezza età, a quanto pare residente a Castelnuovo Scrivia, è stato vittima di un incidente stradale.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che insieme ai militi del 118 hanno soccorso l’uomo che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona per fortuna a quanto pare e secondo la prima sommaria ricostruzione, ha riportato ferite non gravi e comunque non tali da metterlo in pericolo di vita.