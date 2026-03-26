Sabato 28 marzo alle ore 15, sarà inaugurata una nuova installazione artistica permanente presso il Museo delle Macchine Agricole “R. Orsi”, dove si svolge anche la nuova edizione di Derthona Due.Zero. L’iniziativa proposta dall’Associazione “Un artista per amico” di San Cristoforo con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, consiste in una mostra diffusa sul territorio che mira a valorizzare monumenti e siti storici attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. Per la tappa tortonese, l’esposizione si concentra su due opere dell’artista piemontese Simone Repetto dedicate ad altrettanti simboli del successo commerciale del marchio Orsi. Nello specifico, i visitatori potranno ammirare le rappresentazioni dei trattori Orsi Argo, iconico modello del 1950 con motore a testa calda da 60 CV, e dell’Orsi Astore, progettato nel 1954 dall’ingegner Ulisse Bubba. Le stampe in quadricromia che riproducono le opere di Repetto si integrano nel percorso museale che promuove la memoria industriale della città.

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