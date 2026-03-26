Martedì 31 marzo 2026, dalle ore 9:30, presso il Plesso “Paolo Straneo” via Paolo Sacco 11 Alessandria, nell’ambito del MARZO DONNA 2026, promosso da Consulta Pari Opportunità e Città di Alessandria, la prof.ssa Antonella Talenti Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sibilla Aleramo”, in collaborazione con le Associazioni D.I.V.A. Uno sguardo sull’universo femminile, Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria APS I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE – diritto all’educazione, presenta l’evento dal titolo:

Giulia Faletti di Barolo: lo sguardo di una donna lungimirante che lascia un segno duraturo, l’educazione dei fragili

L’iniziativa è riservata agli allievi coinvolti nel percorso di studio inserito nel calendario delle manifestazioni culturali e rievocative di palazzo Barolo a Torino e del suo Museo della Scuola, per scoprire l’atmosfera dell’Ottocento torinese, nonché a un pubblico selezionato previa prenotazione tassativamente entro giovedì 26 marzo alla mail ipiufragilitraipiudeboli@gmail.com, declinando le generalità e motivando la specificità dell’interesse. Per ragioni organizzative, si rende necessaria la conferma dell’accesso.

L’evento del 31 marzo, che si aprirà con i saluti di benvenuto della DS prof.ssa Antonella Talenti direttrice del corso di formazione I più fragili tra i più deboli / GIALLO come il MIELE 13° edizione, nonché coordinatrice de La fabbrica di GIALLO come il MIELE, iniziativa annuale legata alla Fiera di San Baudolino,si completerà con il percorso itinerario del 4 maggio 2026, a Torino, denominato “Tutti i figli dei Marchesi” in collaborazione con Fondazione Tancredi di Barolo e MUSLI e offerto agli allievi aderenti al progetto dall’Associazione Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei Alessandria APS.

Porteranno i saluti istituzionali del Comune di Alessandria l’Assessora alle Pari Opportunità e l’Assessora all’Istruzione.

È previsto l’intervento di Mariavittoria Delpiano, Antenna Attenta D.I.V.A., dal titolo: Giulia di Barolo e Giuliana Paravidino Ponzano, due esempi per i giovani perché possano godere di una “migliore educazione per una partecipazione più piena alle responsabilità e più consona alla dignità della persona umana”. Il ricordo della prof.ssa Giuliana Paravidino Ponzano, insegnante e preside, presidente fondatrice dell’Università della Terza Età di Alessandria, medaglia d’Oro della Pubblica Istruzione, si collega alla petizione al Comune di Alessandria per l’intitolazione alla benemerita di un’area di circolazione. L’Associazione “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria APS” ha già ideato il format Passeggiata Letteraria, dedicato alla Preside fin dalla prima edizione.

Info: consulta.pariopportunita@comune.alessandria.it

Ingresso solo su prenotazione ipiufragilitraipiudeboli@gmail.com