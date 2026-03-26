Le modalità di prenotazione per la stagione balneare 2026 sono le seguenti:
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Bagni Delfino, Bagni Diana e Solarium delle Tartarughe:
Da lunedì 30 marzo 2026 – dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) – dalle ore 10,00 alle ore 15,00 al numero +39 0183 738134.
PRENOTAZIONI DI PERSONA
Da martedì 07 aprile 2026 tutti i giorni, escluso i festivi, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 c/o i ns. uffici in Piazza Martiri della Libertà n. 4.
PRENOTAZIONI ON-LINE
Da martedì 07 aprile 2026 su www.gestionimunicipali.com