L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ospiterà sabato 21 marzo 2026 il convegno scientifico “Colorectal Cancer Awareness 2026: prevenzione, diagnosi, terapie multidisciplinari, innovazione e chirurgia robotica”, una giornata di confronto dedicata alla prevenzione e alla gestione multidisciplinare del tumore del colon-retto.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività del Colorectal Cancer Awareness Month, è promossa dal Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) per i tumori del colon-retto dell’AOU AL, con l’obiettivo di rafforzare il confronto tra le diverse professionalità coinvolte nella presa in carico dei pazienti e promuovere la cultura della prevenzione e dello screening.

Il convegno – che si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza dell’AOU AL – vedrà la partecipazione di numerosi specialisti provenienti da diverse discipline e strutture sanitarie del territorio. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi, del dott. Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, e del Direttore Sanitario dell’AOU AL Luciano Bernini.

Il programma scientifico prevede tre sessioni principali dedicate ai diversi aspetti del percorso diagnostico-terapeutico del tumore del colon-retto.

La prima sessione sarà dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce, con interventi sul ruolo dei programmi di screening, sull’importanza della medicina del territorio e sulle tecniche endoscopiche nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni precoci.

La seconda sessione affronterà il tema della stadiazione e dei trattamenti integrati, con approfondimenti sulla diagnostica radiologica, sull’utilizzo della PET nella rivalutazione della malattia, sul ruolo della nutrizione clinica e sulle più recenti prospettive terapeutiche in oncologia e radioterapia.

La terza sessione, infine, sarà dedicata all’innovazione nel trattamento del tumore del colon-retto, con interventi su chirurgia mininvasiva, innovazione tecnologica e gestione multidisciplinare dei pazienti, oltre a una tavola rotonda dedicata al ruolo della chirurgia robotica e a una lettura magistrale sul trattamento delle metastasi epatiche da carcinoma colorettale.

L’evento è accreditato ECM ed è aperto a tutte le professioni sanitarie, tra cui medici, infermieri, farmacisti, dietisti, operatori sanitari, specializzandi e studenti, con l’obiettivo di favorire una formazione condivisa tra ospedale e territorio.

L’evento si svolge con il patrocinio di Università del Piemonte Orientale (UPO), ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, ASL AL, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Alessandria, AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri e FIMMG Alessandria.

La giornata rappresenta un’importante occasione di confronto scientifico e professionale su una delle patologie oncologiche più diffuse, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.