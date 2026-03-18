La Città degli Aranci si prepara ad accogliere un evento culturale di risonanza internazionale: la mostra “Oltre la Superficie”, che vedrà esposte le opere di tre maestri dell’arte contemporanea: Agostino Bonalumi, Gianfranco Zappettini e Pablo Atchugarry. L’esposizione, organizzata dalla Civiero Art Gallery in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina, si terrà presso la sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco da sabato 28 marzo a giovedì 2 maggio 2026, con il patrocinio della Regione Liguria.

La mostra propone un dialogo profondo e stimolante tra tre figure che, pur con linguaggi artistici distinti, hanno saputo superare i confini tradizionali della superficie pittorica e scultorea, trasformandola in un campo di indagine filosofica e plastica. Come suggerisce il titolo, l’obiettivo è esplorare le molteplici declinazioni del concetto di “superficie” nell’arte contemporanea.

Agostino Bonalumi, protagonista della stagione di Azimuth, interviene sulla tela modificandone la struttura interna attraverso estroflessioni che creano un gioco dinamico di luci e ombre. Le sue opere in mostra documentano l’evoluzione plastica dell’artista, dalle rigorose estroflessioni degli anni ’60 a quelle più complesse e sensuali degli anni ’80, dove la tela diventa un’architettura di volumi e riflessi.

Gianfranco Zappettini, figura chiave della Pittura Analitica, affronta il superamento della superficie attraverso un’indagine metodologica sul processo stesso del dipingere. Le sue opere, dalle storiche tele degli anni ’70 ai lavori più recenti con fondi oro e reti metalliche, rivelano una ricerca costante sulla struttura profonda del fare pittorico, dove la superficie si trasforma in un palinsesto di velature e risonanze spirituali.

Pablo Atchugarry, scultore di fama mondiale, eleva il dialogo verso l’assoluto con le sue monumentali sculture in marmo di Carrara. Le sue opere in mostra, caratterizzate da superfici levigate e fenditure profonde, liberano la forma dalla massa, trasformando la pesantezza della pietra in una fluidità quasi immateriale. La presenza delle sue sculture a Diano Marina assume un rilievo particolare in vista della grande mostra antologica che gli sarà dedicata alla GNAM di Roma nel prossimo maggio.

L’inaugurazione della mostra è fissata per sabato 28 marzo alle ore 17:00 presso la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco. L’evento inaugurale sarà arricchito dagli interventi critici della Dott.ssa Paola Valenti, Vice Direttrice della Fondazione Zappettini, e del gallerista Chico Schoen, direttore della galleria Guidi&Schoen di Genova, che offriranno ai presenti un approfondimento sui temi e le opere in esposizione.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Questa mostra rappresenta un’opportunità straordinaria per Diano Marina di affermarsi come polo culturale di riferimento nel Ponente Ligure. Ospitare artisti di tale calibro non solo arricchisce l’offerta culturale della nostra città, ma contribuisce anche a promuovere un turismo di qualità, capace di apprezzare la bellezza e la profondità dell’arte contemporanea. Siamo orgogliosi di questo evento che valorizza il nostro territorio e lo proietta in una dimensione internazionale”.

L’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha sottolineato l’importanza del dialogo artistico proposto: “‘Oltre la Superficie’ è un titolo che racchiude perfettamente lo spirito di questa esposizione. Bonalumi, Zappettini e Atchugarry ci invitano a guardare oltre l’apparenza, a indagare la materia e il significato più profondo dell’opera d’arte. Questo evento rappresenta un importante momento di riflessione sulla capacità dell’arte di trasformare la percezione e di stimolare nuove visioni. Il patrocinio della Regione Liguria conferma il valore e la rilevanza di questa iniziativa per l’intero sistema culturale regionale”.

“Oltre la Superficie”

Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco

Da sabato 28 marzo a giovedì 2 maggio 2026

Inaugurazione sabato 28 marzo – ore 17:00