San Salvatore Monferrato – All’altezza del chilometro 41.200 della S.P. 31, nel tratto in direzione Mirabello Monferrato, un Fiat Ducato blu è terminato fuori strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 7:00 di questa mattina, quando la Centrale Operativa ha ricevuto le segnalazioni degli automobilisti di passaggio, preoccupati dalla vista del mezzo incidentato tra la nebbia.

All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, la sorpresa: nessuna traccia del conducente.

Si ipotizza che la fuoriuscita autonoma sia avvenuta durante la notte e che chi era alla guida si sia allontanato autonomamente.

Sul posto sono impegnati i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione del traffico nel corso dell’operazioni di recupero a cura del soccorso stradale.

Sono in corso gli accertamenti per risalire all’identità del proprietario del veicolo e del conducente scomparso.