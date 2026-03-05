Tortona – Prosegue con intensità l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale per incrementare la sicurezza percepita e contrastare i fenomeni di microcriminalità. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della locale Compagnia hanno attuato un servizio preventivo straordinario che ha interessato le aree più sensibili del perimetro urbano, con l’impiego di diverse unità impegnate in turni continuativi. L’operazione, finalizzata specificamente alla prevenzione dei reati predatori, ha visto un monitoraggio costante della stazione ferroviaria, snodo cruciale per il transito di pendolari e potenziali soggetti d’interesse operativo.

Le operazioni di vigilanza si sono concentrate con particolare attenzione sul centro storico, dove la presenza dei Carabinieri è stata intensificata per tutelare gli esercizi commerciali e i residenti. Le pattuglie hanno effettuato ispezioni mirate nei sottopassi pedonali e veicolari, spesso segnalati come punti di possibile degrado, e all’interno dei giardini pubblici, luoghi di aggregazione che richiedono una sorveglianza puntuale per prevenire episodi di spaccio o bivacchi irregolari. Il dispositivo di sicurezza ha coperto l’intero arco delle ventiquattro ore, ma ha trovato il suo picco di efficacia nelle ore serali e notturne, fasce orarie statisticamente più esposte al rischio di furti in abitazione e rapine in strada.

Durante i controlli, ogni pattuglia impiegata ha proceduto all’identificazione di numerosi soggetti e alla verifica di autovetture in transito lungo le principali arterie di accesso alla città. L’attenzione dei Carabinieri è rimasta alta anche nei pressi di banche e uffici postali, considerati punti sensibili per la possibile consumazione di scippi o truffe ai danni di anziani. L’attività dei Carabinieri tortonesi ha permesso di mappare le zone di maggiore criticità, garantendo un presidio dinamico e flessibile. Non sono mancati i controlli amministrativi presso i locali pubblici situati nelle adiacenze dello scalo ferroviario, volti a identificare frequentatori abituali con precedenti di polizia. L’obiettivo primario resta quello di scoraggiare qualsiasi iniziativa illecita attraverso una visibile deterrenza, assicurando alla comunità tortonese una cornice di legalità e ordine pubblico più solida, specialmente nei momenti di minore afflusso di persone nelle vie cittadine.