Sabato 7 marzo alle ore 10, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, in occasione dell’80° anniversario di fondazione del Centro Italiano Femminile di Tortona, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il volto femminile di Tortona”. Un omaggio, in ricordo postumo, a donne che hanno contribuito al progresso morale e materiale della nostra città, lasciando un segno significativo nella comunità tortonese.

Interverranno: Rosa Mazzarello, Presidente CIF provinciale; Monica Graziano, presidente CIF Tortona; Bruna Saviotti, presidente Tomato Farm Spa; modera Daniela Catalano, giornalista e caporedattrice del settimanale “Il Popolo”.