Sale – Prosegue senza sosta l’attività di sensibilizzazione condotta dai Carabinieri negli istituti scolastici del territorio, volta a promuovere e diffondere la cultura della legalità e i principi del vivere civile tra le giovani generazioni. In questa occasione, l’incontro ha avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo “Sineo”, dove gli alunni delle classi prime, accompagnati dai loro docenti, hanno partecipato a una conferenza tenuta dal Brigadiere Capo Q.S. Vittorio Mazzeo, della locale Stazione Carabinieri.

L’intervento ha permesso ai ragazzi di affrontare una riflessione profonda su temi di strettissima attualità e di forte impatto sociale. Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo, analizzato nelle sue diverse forme e manifestazioni, e all’importanza del rispetto delle regole di civile comportamento all’interno della comunità. Il Carabiniere ha inoltre fornito preziosi consigli pratici per una navigazione web consapevole e sicura. L’obiettivo principale è stato quello di mettere in guardia i giovani utenti contro i potenziali pericoli della rete e le insidie dei social network, strumenti oggi imprescindibili ma che richiedono un uso attento per evitare spiacevoli conseguenze.

L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola, ha riscosso grande interesse. Gli studenti hanno interagito attivamente, ponendo domande e condividendo dubbi, confermando l’efficacia di questi momenti di confronto diretto. L’auspicio è che la presenza dei Carabinieri abbia permesso di concludere la giornata con una maggiore consapevolezza da parte degli alunni sui diritti e i doveri che regolano la convivenza democratica.