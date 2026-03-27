Il centro storico di Albenga si prepara ad accogliere la manifestazione più attesa della primavera: “Fior d’Albenga 2026 – Il gioco fiorisce. Fai spazio alla tua immaginazione”.

Dal 4 aprile al 3 maggio 2026, la città si animerà con installazioni floreali, mercatini, showcooking e talk, oltre a laboratori, mostre, percorsi di gusto nei ristoranti e numerose altre iniziative.

Quest’anno la manifestazione vanta la preziosa compartecipazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, partnership che ha permesso di ampliare ancora di più l’offerta a turisti, cittadini e visitatori, con eventi collaterali e visite guidate in aziende agricole, garden e giardini botanici.

Di seguito l’elenco completo delle aiuole presenti nel centro storico :

1. Scuola San Clemente – “Il gioco non ha età” – Piazza Rossi

2. Comune di Andora – “Il gioco dell’oca” – Piazza IV Novembre

3. Elfo – “Ingaunopoli” – Piazza San Domenico

4. McDonald’s – “Il gioco dell’ape” – Piazza del Popolo

5. Istituto Agrario – “Campana e altri giochi” – Piazza Trincheri

6. Caritas – “Fior di enigmistica” – Piazza dei Leoni

7. Altopia APS – “Facciamo finta che…” – Piazza San Francesco

8. Via Torlaro – aiuola realizzata dall’associazione Rievocatori Ingauni

9. Porta Molino (fuori le mura) – aiuola realizzata dal Comune di Albenga

10. Città di Diano Marina – “Aromatica, gioco di profumi e colori” – Piazza San Michele

11. Piazza San Michele – aiuola realizzata dal Comune e dall’Associazione Fior d’Albenga – “Costruzioni e mattoncini con le coltivazioni agricole della Piana”

12. Largo Doria – aiuola realizzata dal Comune di Albenga e dall’Associazione Fior d’Albenga

13. Piazza delle Erbe – aiuola per attività e talk realizzata dal Comune di Albenga e i commercianti della piazza.

14. “L’aiuola da mangiare “ dell’azienda Tastee.it e Gelateria Perlecó che presentano la prima e unica aiuola edibile. Attiva i tuoi sensi con i fiori. Tutti i giorni dalle 14 alle 20 in gelateria via Oddo,20

Quest’anno sarà inoltre possibile votare l’aiuola preferita grazie all’iniziativa dell’istituto tecnico ITIS Galilei di Campochiesa. Link per le votazioni https://itis.free.nf/aiuole/vota_aiuola.php

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 4 aprile dalle ore 10.30 in Piazza San Michele .

A seguire, “Albenga in Tavola” incontra “Fior d’Albenga”, con showcooking a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero Giancardi Galilei e stand dei prodotti dell’Istituto Agrario Aicardi.

Alle ore 11.30 si terrà poi la premiazione del concorso fotografico “Obiettivo Fiorire” del Circolo Fotografico San Giorgio, seguita da numerosi altri appuntamenti da scoprire.

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