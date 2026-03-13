Giovedì 19 marzo la Chiesa celebra la solennità di san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Giuseppe è invocato anche come patrono dei lavoratori e con la sua vita richiama la dignità del lavoro umano, considerato un dovere dell’uomo, un prolungamento dell’opera del Crea- tore e un contributo all’opera di salvezza.

La Diocesi invita tutti i rappresentanti delle realtà produttive, i lavoratori, i sindacati, gli operatori dei Centri per l’Impiego e degli istituti per la formazione al lavoro, presenti nel territorio diocesano a partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata dal vescovo Mons. Guido Marini alle ore 18.30, in Cattedrale a Tortona.

La Chiesa con la preghiera vuole esortare alla riscoperta del senso e del valore del lavoro ed esprime la sua vicinanza a tutti e ai singoli i lavoratori, nella convinzione che, come ha più volte affermato Papa Francesco, «non c’è speranza sociale senza un lavoro dignitoso per tutti».

La celebrazione eucaristica di giovedì 19 marzo si propone come un momento in cui sottolineare che «con il lavoro quotidiano, specialmente quello più nascosto, ognuno può contribuire a portare al mondo la benedizione di Dio» ed è un’occasione per “seminare” la speranza in un momento storico caratterizzato da incertezza e precarietà in tanti settori produttivi a causa della situazione internazionale.

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