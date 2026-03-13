Assieme ai documentaristi Paolo Rossi e Nicola Rebora, vincitori del premio Marcello Meroni (attribuito alle iniziative per la difesa dell’ambiente montano) e altri prestigiosi riconoscimenti, andremo alla scoperta degli elusivi gatti selvatici della Val Borbera ma non solo… Presenteranno infatti il loro nuovo progetto sulla martora, la ‘sorella’ sfuggente della faina!

Grazie alle loro foto scattate nell’etica e rispetto dell’animale e dell’ambiente scopriremo i risvolti più veri delle vite di queste meravigliose creature.

Una serata passata all’insegna della divulgazione scientifica e della natura legati al nostro territorio, da non perdere!

Evento gratuito aperto a tutti, visto che i posti a sedere sono limitati si consiglia prenotazione tramite mail a : somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail. Sarà in funzione il bar caffetteria.

Appuntamento lunedì 16 marzo ore 21 presso la Soms di Novi Ligure, per una serata dedicata a una tematica particolarmente sentita agli albori della stagione primaverile.

È nuovamente di turno l’etnobotanica vale a dire usi e caratteristiche delle erbe spontanee nella cucina e nei rimedi della nostra traduzione dei nostri luoghi a cura di Carlo Fortunato: al suo attivo si conta la pubblicazione di diversi testi e manuali dedicati alla natura a alle piante spontanee a lui molto care. Fortunato da anni tiene, in giro per l’Italia, conferenze e percorsi incentrati sullo sfruttamento delle piante spontanee. Non mancate a questo appuntamento per accrescere le vostre conoscenze riguardo alle varie tipologie di erbe spontanee legate al nostro territorio e i lori possibili usi in cucina e non solo!!

Volendo, disponibilità di partecipare alla cena di autofinanziamento a tema “Erbacce in tavola” che si terrà prima dell’evento alle 19.30 al costo di 20 euro.

Il menù comprenderà ( possibili variazioni legate alla disponibilità di erbe a seconda del raccolto):

-Frittata con fiori di rosmarino

-Frittata con luppolo e asparago selvatico

-Pizza con erbe miste

-Pasta fresca all’ortica con condimento semplice a base di noci

– Panna cotta al profumo di viola

– acqua, vino, caffè e amaro

La divulgazione è aperta a tutti e gratuita, ma avendo posti limitati a sedere si consiglia di prenotare alla mail: somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail. La prenotazione è invece obbligatoria per partecipare alla cena. Sarà in funzione il bar caffetteria.

In fine il 18 marzo alle 21.00 si conclude la nostra rassegna teatrale “PICCOLO TEATRO SOLIDALE” a cura di Davide Fabbrocino.

Verrà presentata una nuova “edizione” de “L’arcangelo isterico” di Ludovico Polidattilo con Laura Gualtieri: voce femminile, Stefano Carboni: tastiere e arrangiamenti, Dario Ponticello: violino, Ludovico Polidattilo: voce maschile e chitarra.

Nove donne rinchiuse nell’inquietante istituto parigino della Salpêtrière paiono comuni

pazienti “isteriche” ma, raccontando le proprie storie, rivelano di essere famosi personaggi del mito, dell’arte e della letteratura. I loro nomi sono Eva, Cassandra, Penelope, Diotima, Molly Bloom, ecc., figure che simboleggiano particolari aspetti della natura femminile così come ruoli imposti alla donna dalla società: madre, figlia, prostituta, strega, santa, ‘femme fatale’. Proprio quella società, dominata da uomini, le ha imprigionate e dimenticate. Trascorreranno cento anni prima che un medico austriaco di nome Sigmund Freud le ascolti, le comprenda e ne sveli il mistero.

“L’Arcangelo isterico” è uno spettacolo interamente originale scritto da Ludovico Polidattilo e basato su canzoni e monologhi che si alternano nella narrazione. Affine per spirito e struttura al teatro-canzone di Gaber e Luporini, esibisce toni che variano dal drammatico all’ironico, dal giocoso al grottesco, dal lirico al paradossale. Lo spettacolo verrà proposto da Stefano Carboni: arrangiamenti e tastiere, Laura Gualtieri: voce femminile, Dario Ponticello: violino, Ludovico Polidattilo: testi, musiche, voce maschile e chitarra.

Se con la descrizione vi abbiamo incuriosito non vi resta che prenotare il vostro posto alla mail: somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail.

Lo spettacolo, aperto ai soli soci Soms, sarà preceduto, per chi lo volesse, da una cena di autofinanziamento a partire dalle 19.30; oltre alla quota associativa, l’autofinanziamento è un elemento chiave per la continuità e la qualità dell’offerta artistica permettendo agli artisti di sperimentare e innovare affrontando rischi creativi; in questo modo si rafforza la comunità attorno all’arte e si promuove una cultura più partecipata e autentica.