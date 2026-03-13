Al via, a San Giuseppe, la 76° edizione della “Castelnuovo Classica”, l’evento dedicato alle auto storiche e di interesse collezionistico. “L’abbiamo concepito come iniziativa culturale e territoriale e non come un semplice raduno – dice Maurizio Bandiani che coordina l’associazione Beng Garage APS. Nasce con l’intento di valorizzare il nostro centro storico, promuovere la fruizione del territorio e creare ricadute positive per l’indotto. È l’occasione per un incontro tra passato e presente in cui il veicolo storico diventa strumento di racconto e narrazione. Con l’esposizione delle auto abbiamo promosso altre due iniziative, una con la scuola per confezione le bandierine tricolori che utilizzeremo per la sfilata in piazza e in collaborazione con l’oratorio un percorso a pedali dedicato ai più piccoli. Si tratta di un momento ludico- educativo con un tracciato non competitivo, protetto e sicuro per sostenere la mobilità sostenibile, il gioco come forma di apprendimento, l’inclusione e il rispetto delle regole”.

Il programma prevede per sabato 21 marzo la partenza da Garbagna del tour automobilistico con tappa nei vari paesi dei colli tortonesi. Il percorso rappresenta una forma di “turismo lento” ed esperienziale che permette di esplorare l’identità culturale, paesaggistica e gastronomica di diversi paesi, unendo la passione per l’automobilismo d’epoca alla scoperta del territorio. Questi viaggi, spesso organizzati sulle strade delle nostre colline, trasformano le auto in ambasciatrici di cultura. Parallelamente ci sarà un primo spazio espositivo nel cortile di Palazzo Centurione che sarà comunque aperto alle auto di servizio per la concomitante organizzazione del referendum. L’arrivo è previsto a Castelnuovo, in piazza, per le 18,30

Domenica, invece, le auto storiche e da collezione saranno esposte in piazza Vittorio Emanuele. Partecipano all’evento MG Car Club d’Italia, Land Rover, Registro storico italiano, Scuderia Ferrari Club Alessandria, Gruppo Autosped, Pirelli, Officine Bandiani, Gasap Gruppo auto storiche dell’Arma dei Carabinieri Pastrengo, Bandiani Engineering con gli autotrasportatori, gli artigiani, i commercianti e le associazioni castelnovesi. La sfilata partirà alle 10,30 con il successivo arrivo alle 17,30 per la consegna dei riconoscimenti a tutti coloro che hanno partecipato.