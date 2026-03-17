Non una cena, ma un convivio, non un banchetto per saziarsi, ma un appuntamento conviviale, culturale e benefico sul tema lionistico nazionale della LONGEVITÀ, intitolato “Natura, benessere e longevità”.

Il Lions Club Tortona Castello e l’Istituto Santachiara, insieme per una magica serata, che permetterà di finanziare una borsa di studio per uno studente/studentessa meritevole dell’Istituto cittadino. Relatori d’eccezione del convivio i docenti universitari Fabrizio Biglino e Andrea Pellizzari, il vignaiolo Walter Massa, gli apicoltori Giacomo Acerbi e Marco Cavanna, che ci delizieranno, fra una portata e l’altra, con notizie e curiosità su antiche ricette e, come diceva Virgilio, sui”doni celesti del vino e del miele”, in vista di una sana longevità.