Prende il via a Diano Marina un’importante iniziativa dedicata al benessere della terza età: il nuovo corso di “Allenamento della Mente”. Promosso da Auser Liguria e Genova, in collaborazione con Regione Liguria, Forum Terzo Settore Liguria, Ben.essere in Liguria, L’Ancora e Ludo Ergo Sum, il progetto mira a sostenere l’invecchiamento attivo e a contrastare il decadimento cognitivo.

Il corso, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del bando “Area Anziani Dg 1310-2025” della Regione Liguria, si propone di offrire strumenti e tecniche per mantenere la mente agile e prevenire patologie come l’Alzheimer e altre forme di demenza.

Gli incontri si terranno presso il Centro Sociale Ada Carlotta Garibaldi, in Via Genova, 27 a Diano Marina, con cadenza settimanale, dalle 10:00 alle 11:30. L’inizio è previsto per il 24 marzo, con un calendario che si estenderà fino a martedì 26 maggio.

A guidare i partecipanti in questo percorso sarà la trainer Silvia Silvia Giorlando, che con la sua esperienza aiuterà a stimolare le capacità cognitive attraverso esercizi e attività mirate.

Il Sindaco di Diano Marina ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare un progetto di tale rilevanza sociale. L’invecchiamento attivo è una priorità per la nostra amministrazione e questo corso rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri concittadini di prendersi cura della propria mente, socializzare e migliorare la qualità della loro vita. Ringraziamo tutti gli enti promotori per il loro impegno sul territorio”.

Anche l’Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali ha sottolineato l’importanza del corso: “La cultura del benessere e della prevenzione passa anche attraverso iniziative come l’Allenamento della Mente. È fondamentale offrire ai nostri anziani occasioni di stimolo intellettuale e di aggregazione, che contribuiscano a mantenere vive le loro facoltà cognitive e a promuovere un senso di comunità. Questo corso è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore per l’intera cittadinanza”.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Katia al numero 3470067205 o scrivere all’indirizzo email auser_dianomarina@virgilio.it.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle politiche regionali e locali volte a promuovere il benessere e la qualità della vita degli anziani, riconoscendo il loro ruolo fondamentale all’interno della comunità.

Allenamento della Mente – dalle 10.00 alle 11.30

Centro Ada Carlotta Garibaldi – via Genova, 27 – Diano Marina

martedì 24 e 31 marzo

mercoledì 8 aprile

martedì 14 aprile

mercoledì 22 aprile

martedì 28 aprile

martedì 5, 12, 19 e 26 maggio