Acqui Terme, 13 marzo 2026 – A seguito di un’accurata attività di indagine, la Polizia Locale di Acqui Terme comunica di aver individuato il responsabile degli atti di vandalismo perpetrati lo scorso 6 marzo ai danni di diversi veicoli in sosta in Piazza Dolermo.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’incrocio dei dati e dalle segnalazioni pervenute dai cittadini colpiti.

L’autore del gesto, che aveva causato danni significativi alle carrozzerie delle vetture parcheggiate, è stato identificato e dovrà ora rispondere dei reati di danneggiamento aggravato.

“L’efficacia dell’intervento dimostra ancora una volta l’importanza del presidio del territorio ” commenta il Sindaco. “Garantire il rispetto del bene pubblico e privato resta una priorità per la tutela del decoro urbano e della serenità dei nostri cittadini.”