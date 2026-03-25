Grande attesa per l’inizio della seconda edizione del Festival dei Fiori di Sanremo, in programma da oggi al 29 marzo, evento che fa parte di “Sanremo in Fiore”: una manifestazione straordinaria che celebra la vocazione floricola della città guardando al futuro, con un ricco calendario di installazioni e di appuntamenti che coniugano tradizione, arte, cultura e innovazione. Cinque giorni che animano la città con mostre immersive, installazioni floreali spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, sfilate storiche, eventi musicali e teatrali e moltissime altre iniziative che coinvolgono tutta la comunità cittadina.

Molte le installazioni da non perdere assolutamente: gli allestimenti di Piazza Colombo, spazio centrale del Festival dei Fiori dedicato ai 18 Comuni del comprensorio sanremese: ciascuno di essi allestisce installazioni floreali rappresentative del proprio territorio. Piazza Borea d’Olmo ospita il Giardino tropicale (inaugurazione giovedì ore 10), dove piante esotiche e fioriture rare celebrano il dialogo tra tradizione e innovazione floricola. Altrettanto suggestivo è il Roseto di Via Escoffier: un percorso sensoriale interamente dedicato ai profumi, che rende omaggio alla storica vocazione floricola di Sanremo attraverso varietà selezionate e allestimenti curati. A Pian di Nave, il Giardino esotico conduce invece il visitatore in un viaggio tra piante grasse e specie rare, testimoni della straordinaria varietà botanica delle zone aride del pianeta e delle opportunità che queste specie offrono al florovivaismo contemporaneo.

Tra le presenze più attese, quella dei maestri infioratori di Spello, che in Piazza Nota danno vita a un’installazione floreale ispirata alle icone della televisione italiana e realizzata esclusivamente con fiori di Sanremo: un omaggio all’antica arte umbra dell’infiorata e alla tradizione floricola sanremese. Il tema televisivo ritorna anche nel Corso Fiorito, la tradizionale sfilata dei Carri Fioriti che quest’anno si trasforma in un emozionante racconto delle trasmissioni che hanno segnato intere generazioni, con un omaggio particolare alla figura di Mike Bongiorno.

Molte anche le iniziative culturali: tra le altre, il Forte di Santa Tecla accoglie la grande mostra immersiva “Dagli Egizi a Sanremo, fiori e profumi nella storia”: un viaggio spettacolare attraverso millenni di cultura floreale, dall’antico Egitto all’epopea moderna della floricoltura sanremese. Novità assolute dell’edizione 2026 sono l’esposizione dei bozzetti storici dei Carri Fioriti e le dimostrazioni dal vivo di maestri decoratori specializzati nell’arte dell’intreccio dei parmureli e di maestri fioristi esperti nella realizzazione di bouquet e composizioni da tavolo. Al Museo Civico trova invece spazio la “Casa del Fiore”, mostra dedicata alle nuove varietà floreali e punto di riferimento per professionisti del settore e appassionati.

Non mancano momenti di confronto: il Convegno Internazionale Union Fleurs ospita al Casinò la tavola rotonda “Il Fiore del Futuro”, un dibattito tra i delegati dell’Associazione Union Fleurs -massima rappresentanza internazionale della filiera floricola – e le associazioni di categoria di produttori ed esportatori di fiori, per delineare insieme le prospettive di un settore in continua evoluzione.

Il programma si arricchisce anche di appuntamenti che esaltano il legame tra Sanremo e la sua storia. La visita guidata al Percorso delle Fontane storiche, condotta da Marco Macchi, guida turistica ed esperto di storia locale, trasforma le piazze e i vicoli della città in un percorso artistico diffuso, che valorizza le fontane storiche con installazioni floreali spettacolari.

Suggestiva anche la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano–Sanremo: le automobili d’epoca della storica competizione nata nel 1906 concludono il loro tragitto in Liguria, con arrivo ed esposizione finali a Sanremo.

Infine, è da non perdere anche la sfilata delle bande musicali e dei gruppi folkloristici nel centro cittadino, con l’esibizione finale in Piazza Colombo del gruppo “Sbandieratori di Arezzo”.

Il Festival dei Fiori è organizzato dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzato dalle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, con Sanremo On e il CIV di Piazza Bresca.

Il programma completo degli eventi è disponibile su https://www.festivaldeifiori.it/