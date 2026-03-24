Una significativa modifica alla circolazione stradale sta per prendere il via a Diano Marina, con l’apertura imminente della nuova rotonda in corrispondenza della tratta della Ciclovia tirrenica. L’intervento riguarda l’intersezione tra via Purgatorio e Via Lucus Bormani, un’area che da oggi vedrà una nuova configurazione viabilistica ad anello, convogliando anche il traffico da e per via Viale, via Leonardo Da Vinci, via Biancheri, via cesare Battisti e via Gaggero.

In queste ore, gli operai sono impegnati nel completamento delle operazioni di cambio della segnaletica. Confermati i sensi unici di via Viale (direzione verso mare), via Santa Caterina (direzione verso mare) e via Da Vinci (direzione verso monte) mentre la planimetria – già presentata in occasione di consiglio comunale dedicato alla Ciclovia Tirrenica e alle trasformazioni urbane – evidenzia chiaramente le direzioni di marcia e le aree interessate dall’intervento. Dalla svolta obbligatoria a destra per chi arriva da via Biancheri ai sensi di marcia di via Purgatorio e via Lucus Bormani che disegnano la circolazione ad anello.

Si raccomanda agli utenti di prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica e di adeguare la propria condotta di guida alle nuove disposizioni per garantire una transizione sicura e ordinata.