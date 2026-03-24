Mariuccia Biano, storica “colonna” del Centro Italiano Femminile nella città e provincia di Alessandria, aveva ideato il riconoscimento negli anni Ottanta del secolo scorso, con l’intento – in occasione dell’8 Marzo, – di far conoscere profili di Donne che, nella silente opera quotidiana di volontariato, si dedicavano al di fuori della loro professione, agli altri. In famiglia, nella società.

Trascorsi molti anni dall’ultima edizione, sia l’anno scorso, sia quest’anno, il C.I.F. ha desiderato riprendere la lodevole iniziativa individuando nel panorama cittadino una persona, una Donna che attraverso la propria professione abbia saputo prediligere “il lato umano”, il contatto, il sostegno a chi – nelle difficoltà – abbia richiesto un’attenzione diversa da quella meramente professionale.

Il C.I.F. proprio in omaggio alla memoria e con gratitudine, ha titolato il riconoscimento: Premio Mariuccia Biano, conferito ad una Donna Eccellente. Quest’anno è stata individuata Gabriella D’Amico, medico di Anestesia e Rianimazione con specializzazione per le Cure Palliative. Il suo nome compare tra coloro che hanno voluto e sostenuto la realizzazione dell’Hospice il Gelso, la Fondazione Fulvio Minetti, la pratica della Terapia del Dolore ed, ultimamente attraverso l’Associazione Donne dell’Olio, la concretizzazione di un’attività solidale sulla base di progetti finalizzati non solo alla valorizzazione dell’olio ma all’impiego – previ corsi di formazione – di giovani , futuri olivicoltori.

Giovedì 26 Marzo, alle h. 17,30, presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, nell’ambito di Marzo Donna 2026 ed in collaborazione con Laura Borghino Parrucchieri , Il Centro Italiano Femminile consegnerà il Premio.