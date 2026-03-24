Nelle scorse settimane la Polizia di Stato ha eseguito due rimpatri di cittadini stranieri irregolarmente presenti in provincia di Alessandria, entrambi i soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e socialmente pericolosi.

In data 6 febbraio, è stato dato seguito al rimpatrio di un cittadino ecuadoriano dimorante in Novi Ligure, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa per pericolosità sociale disposto dal Prefetto di Alessandria.

L’uomo risultava gravato da oltre 30 notizie di reato principalmente per truffa: l’attività delittuosa consisteva nella vendita di falsi biglietti per poter assistere ai concerti e vendita di beni su internet a più acquirenti senza la loro materiale consegna; nonché diverse segnalazioni per spaccio di stupefacenti. A suo carico risultavano procedimenti pendenti presso 21 diverse Procure.

In data 16 febbraio, è stato portato a termine il rimpatrio di un cittadino gambiano, espulso mediante provvedimento giudiziario ordinato dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria.

Il soggetto era detenuto presso la Casa Circondariale di Alessandria per numerosi reati in materia di stupefacenti, nonché per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, per condotte violente nei confronti della figlia quindicenne della compagna.

Le operazioni sono state svolte dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria, con il coordinamento delle Autorità competenti e la collaborazione della Prefettura, della Polizia Penitenziaria e delle altre Forze di Polizia, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo della regolarità della presenza sul territorio nazionale e al contrasto di situazioni che possono costituire pericolo per la sicurezza pubblica