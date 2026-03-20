SABATO 21 MARZO

Tortona: Giornate FAI di Primavera PROGRAMMA VISITE

Mausoleo di Maiorano:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.

Visite a cura dei volontari della Parrocchia di San Matteo Apostolo, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone. Visite a cura dei volontari della Parrocchia di San Matteo Apostolo, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona. Atelier Sarina:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.

Visite a cura dei volontari dell’Associazione “Peppino Sarina”, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone. Visite a cura dei volontari dell’Associazione “Peppino Sarina”, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona. MA-DE:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 20 persone.

Visite a cura del personale del museo con l’accompagnamento degli Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona, Volontari FAI.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Pontecurone: alla sala Polifunzionale “Berri” dalle 16 alle 19 mostra “ARTEfici. Quattro sguardi artistici sul mondo femminile”, organizzata dalla Biblioteca Sandro Castelli di Pontecurone con il patrocinio del Comune e curata da Giovanna Franzin, presenta le opere di quattro artisti del territorio che hanno avviato da tempo una carriera nell’arte, a cui si dedicano con passione. Si tratta di Lucia Conti di Sale, Rebecca Forster, Andrea FranZosi e Manuela Serra che vivono a Tortona.

DOMENICA 22 MARZO

Tortona: Giornate FAI di Primavera PROGRAMMA VISITE

Mausoleo di Maiorano:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.

Visite a cura dei volontari della Parrocchia di San Matteo Apostolo, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone. Visite a cura dei volontari della Parrocchia di San Matteo Apostolo, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona. Atelier Sarina:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone.

Visite a cura dei volontari dell’Associazione “Peppino Sarina”, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona.

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 15 persone. Visite a cura dei volontari dell’Associazione “Peppino Sarina”, Volontari FAI, Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona. MA-DE:

ORARI: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Turni di visita ogni 30 minuti – gruppi max di 20 persone.

Visite a cura del personale del museo con l’accompagnamento degli Apprendisti Ciceroni del Liceo “Peano” di Tortona, Volontari FAI.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Pontecurone: alla sala Polifunzionale “Berri” dalle 16 alle 19 mostra “ARTEfici. Quattro sguardi artistici sul mondo femminile”, organizzata dalla Biblioteca Sandro Castelli di Pontecurone con il patrocinio del Comune e curata da Giovanna Franzin, presenta le opere di quattro artisti del territorio che hanno avviato da tempo una carriera nell’arte, a cui si dedicano con passione. Si tratta di Lucia Conti di Sale, Rebecca Forster, Andrea FranZosi e Manuela Serra che vivono a Tortona.